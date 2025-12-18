Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Приготовьте нежный и очень вкусный печеночный рулет с сырно-чесночной начинкой, который станет хитом праздничного стола. Это гораздо проще, чем готовить закусочный торт: печем всего один корж и получаем обалденный рулет!

Для коржа вам понадобится: 500 г куриной или говяжьей печени, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 100 мл молока, соль, перец. Печень измельчите в блендере до однородности, добавьте яйца, муку, молоко, соль и перец, взбейте в жидкое тесто. Вылейте его на противень, застеленный промасленным пергаментом, и разровняйте в тонкий прямоугольный пласт. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до готовности. Для начинки смешайте 200 г мягкого творожного сыра или майонеза с 100 г тертого твердого сыра, 2 зубчиками чеснока (продавить) и мелко рубленной зеленью укропа. Готовый горячий печеночный корж быстро переверните на чистое полотенце, снимите пергамент. Равномерно распределите сырную начинку. С помощью полотенца туго сверните корж в рулет, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник на 2–3 часа для пропитки.

Вкус поражает: воздушный, совершенно нежный печеночный корж и пикантная, сливочная начинка с чесноком и зеленью создают идеальный дуэт.

