Канапе из 2 ингредиентов: проще рецепта не найдете — идеально для новогоднего стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте очаровательные канапе из двух ингредиентов. Проще рецепта закуски не найдете! Идеально для новогоднего стола и любых других праздников.

Вкус этих канапе — невероятно хрустящее слоеное тесто с пикантной начинкой из ветчины. Эти миниатюрные елочки не только красиво выглядят, но и удобны для сервировки — их можно есть руками без лишних приборов. Идеальная закуска для новогоднего фуршета!

Вам понадобится: 2 пласта слоеного теста, 150 г ветчины. Также подготовьте деревянные шпажки и 1 яйцо для смазки. Разморозьте тесто, между двумя пластами разместите тонко нарезанную ветчину. Скатайте аккуратный рулет и нарежьте его на полоски шириной 1,5–2 см. Каждую полоску согните зигзагом, формируя как бы форму ели, и наденьте на шпажку. Выложите на противень, смажьте взбитым яйцом и выпекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистого цвета.

Ранее стало известно, как приготовить закусочный торт на вафельных коржах: готовить не сложнее салатов, но эффект — просто вау.

