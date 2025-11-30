Закусочный торт на вафельных коржах: готовить не сложнее салатов, но эффект — просто вау

Приготовьте невероятно вкусный закусочный торт на вафельных коржах, который станет звездой любого праздничного стола. Готовить его не сложнее салатов, но эффект — просто вау!

Вам понадобится: 8–10 круглых вафельных коржей, 400 г отварной курицы, 300 г жареных шампиньонов, 150 г тертого сыра, 3 вареных яйца, 400 г майонеза, 200 г творожного сыра, 150 г ветчины, 1 свежий огурец. Курицу и грибы мелко нарежьте и смешайте с майонезом. Сыр и яйца натрите на терке, отдельно смешайте с майонезом. Собирайте торт, промазывая коржи: первый слой — курица, второй — грибы, третий — яйца, четвертый — снова сыр. Дайте торту пропитаться 2-3 часа в холодильнике. Перед подачей нарежьте на порционные кусочки, сверху смажьте творожным сыром и украсьте розочками из ветчины и ломтиками огурца.

Вкус этого торта — восхитительное сочетание хрустящих вафельных коржей с нежной курицей, ароматными грибами и сливочным сыром, а свежий огурец добавляет приятную свежесть. Это блюдо гарантированно вызовет восторг у ваших гостей.

