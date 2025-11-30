Авиакомпании нашли способ исправить уязвимость Airbus A320

Авиакомпании по всему миру смогли экстренно наладить работу своих авиапарков после того, как производитель самолетов Airbus обратил внимание на необходимость срочно исправить уязвимость программного обеспечения fly-by-electronic на лайнерах A320, сообщает Bloomberg. В материале говорится, что проблема была связана с солнечным излучением, которое искажало расчеты высоты полета.

Проблема коснулась порядка 6 тыс. самолетов, задействованных в перевозках по всему миру. При этом авиаперевозчики, в том числе American Airlines, индийская IndiGo и британская EasyJet сразу же вернулись к предыдущей версии программного обеспечения, в которой уязвимости не было, благодаря чему смогли продолжить работу в безопасном режиме.

Ранее одна из крупнейших японских авиакомпаний All Nippon Airways (ANA) объявила об отмене 95 внутренних рейсов из-за проблем с самолетами Airbus A320 европейского производства. Отмена затронула около 13 200 пассажиров. Дефект возник после того, как концерн Airbus сообщил о выявленной проблеме: солнечное излучение оказывает пагубное воздействие на работу электроники и программного обеспечения на борту.

При этом предварительный анализ директивы Airbus, обязывающей немедленно обновить программное обеспечение самолетов, показал, что она не касается самолетов семейства Airbus A320, которые эксплуатируются российскими авиакомпаниями. Ведомство вместе с Минтрансом РФ держит ситуацию на контроле.