Топ-менеджеру «Аэрофлота» оформили «перелет» в колонию за 3,8 млрд рублей

Бывший директор департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев приговорен к девяти годам колонии, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Суд признал его виновным в растрате средств авиакомпании в 3,8 млрд рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Минаев признан виновным по уголовной статье в растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения и в составе организованной группы. Суд установил факт необоснованного расходования средств при выполнении контрактов, связанных с развитием парка воздушных судов.

