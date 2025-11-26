День матери
26 ноября 2025 в 15:29

Топ-менеджеру «Аэрофлота» оформили «перелет» в колонию за 3,8 млрд рублей

Бывшего топ-менеджера «Аэрофлота» Минаева приговорили к девяти годам колонии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Бывший директор департамента планирования развития парка воздушных судов «Аэрофлота» Михаил Минаев приговорен к девяти годам колонии, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Суд признал его виновным в растрате средств авиакомпании в 3,8 млрд рублей.

Подсудимому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что Минаев признан виновным по уголовной статье в растрате в особо крупном размере, совершенной с использованием служебного положения и в составе организованной группы. Суд установил факт необоснованного расходования средств при выполнении контрактов, связанных с развитием парка воздушных судов.

Ранее представитель Генпрокуратуры РФ в Пресненском суде Москвы заявила, что бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов использовал служебные полномочия вопреки интересам государства. По ее словам, он также задействовал коррупционные связи для личного обогащения и получения выгоды родственниками.

