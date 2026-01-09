Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 12:06

Медведев назвал «не вполне адекватным» использование флага РФ «Маринерой»

Медведев: танкер «Маринера» искал под флагом России защиты от санкций США

Нефтяной танкер «Маринера» Нефтяной танкер «Маринера» Фото: U.S. European Command
Нефтяной танкер «Маринера» искал под флагом России защиту от американских санкций, но способ был выбран «не вполне адекватный», заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, захват судна американцами является явным нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Однако политик напомнил, что сами США этот документ не ратифицировали.

Очевидно, из-за чего он (танкер. — NEWS.ru) попал под «временный флаг» России: под угрозой захвата искал защиты от американских незаконных санкций. Но вот способ был выбран не вполне адекватный. Да, то, что произошло, — явное нарушение Конвенции ООН по международному морскому праву 1982 года. Но стоит напомнить, что США не ратифицировали ее, — подчеркнул Медведев.

В данном контексте выдача временного разрешения на флаг судну, которое незаконно преследует «основной геополитический противник» России, была шагом с предсказуемыми последствиями, считает зампред Совбеза. Политик уточнил, что действия американцев, которых он назвал «оборзевшими», представляют собой преступный захват гражданского судна, и ответ на это должен быть жестким.

Ранее Медведев заявил, что планы США ввести новые санкции против России неприятны, но не станут чем-то новым. По его словам, санкционная политика Вашингтона продолжится при любом развитии событий, однако Москва «выстоит и в этот раз».

танкеры
Дмитрий Медведев
США
Россия
