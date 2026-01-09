Трамп принял решение о судьбе россиян из экипажа «Маринеры» Захарова сообщила об освобождении двух россиян из экипажа «Маринеры»

Президент США Дональд Трамп освободил двух российских граждан из состава экипажа захваченного нефтяного танкера «Маринера», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва признательна Вашингтону за это решение, передает ТАСС.

В ответ на наше обращение президент США Трамп принял решение об освобождении двух российских граждан из состава экипажа танкера «Маринера», — отметила дипломат.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что США допускают доставку экипажа «Маринеры» в страну для судебного разбирательства. Она подчеркнула, что команду судна смогут осудить «за любое соответствующее нарушение федерального законодательства».

Между тем стало известно, что экипаж задержанного «Маринеры» состоял из 28 человек. Из них 17 человек — это граждане Украины, еще шесть, включая капитана, — Грузии, три — Индии, два — России. Рейс носил исключительно коммерческий характер.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев, в свою очередь, заявил, что захват США танкера «Маринера» можно считать незаконным вторжением в границы России. По его словам, Вашингтон пытается представить операцию как «лихой рейд за венесуэльской нефтью», но игнорирует, что она находилась на борту российского судна.