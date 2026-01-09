«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России Медведев заявил, что США санкциями попытаются склонить Россию к компромиссам

США попытаются склонить Россию к компромиссам по гарантиям безопасности и территориям при помощи санкций, такое мнение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, подобный вариант для Москвы абсолютно неприемлем.

Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы, — говорится в публикации.

Медведев признал, что хоть антироссийская политика США и «неприятна», в этом нет «ничего нового». Он выразил уверенность, что Россия выстоит и в этот раз.

Медведев также прокомментировал захват нефтяного танкера «Маринера» со стороны «оборзевших» США. Он назвал действия Вашингтона преступлением. По мнению политика, Москве нужно вести себя соответствующе. Что касается США, то им требуется смирительная рубашка или спасительный укол галоперидола, убежден Медведев.