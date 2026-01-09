Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 11:58

«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России

Медведев заявил, что США санкциями попытаются склонить Россию к компромиссам

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

США попытаются склонить Россию к компромиссам по гарантиям безопасности и территориям при помощи санкций, такое мнение в Telegram-канале высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. По его словам, подобный вариант для Москвы абсолютно неприемлем.

Тут все ясно, и иллюзий никаких. Санкционная политика США продолжится при любой погоде. Россию будут склонять к таким компромиссам по гарантиям безопасности и территориям, которые для нас абсолютно неприемлемы, — говорится в публикации.

Медведев признал, что хоть антироссийская политика США и «неприятна», в этом нет «ничего нового». Он выразил уверенность, что Россия выстоит и в этот раз.

Медведев также прокомментировал захват нефтяного танкера «Маринера» со стороны «оборзевших» США. Он назвал действия Вашингтона преступлением. По мнению политика, Москве нужно вести себя соответствующе. Что касается США, то им требуется смирительная рубашка или спасительный укол галоперидола, убежден Медведев.

США
Вашингтон
санкции
Украина
переговоры
Россия
Дмитрий Медведев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Батареи раскалились до 110 градусов и оплавились в домах российского города
В Госдуме ответили, поддержит ли Россия мирную сделку США и Украины
Юрист рассказал, как вернуть деньги за подарочную карту
Незадачливый вор-«некромант» оказался на скамье подсудимых
Анджелине Джоли понадобилась помощь детей из-за тяжб с Питтом
На Украине разоблачили аферу с поставкой оружия на гигантскую сумму
5 дней по 7 уроков или 6 дней по 5–6: что легче для психики подростка?
В московских аэропортах отменили десятки рейсов
США и Украина замерли в ожидании Путина после Парижа
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно
«Снежное нашествие» на Москву удивило синоптика масштабом и рекордами
«Укол галоперидола»: Медведев жестко высказался о ночном ударе по Украине
Медведев назвал «не вполне адекватным» использование флага РФ «Маринерой»
Удар по Белгороду в ночь на 9 января: последствия, блэкаут, сколько жертв
«Выстоим и в этот раз»: Медведев высказался о новых санкциях США
«Станет переломным»: раскрыто, какие «козыри» достанет армия РФ в 2026 году
Королевская семья Британии: новости, Карл III отказался видеться с Гарри
«Тут все ясно»: Медведев объяснил логику Трампа по санкциям против России
Медведев раскрыл, чью судьбу может повторить Мадуро
Психолог рассказала, как побороть послепраздничную прокрастинацию
Дальше
Самое популярное
Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ
США

Стало известно, какой ответ могут получить США за захват судна РФ

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.