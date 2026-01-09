Атака США на Венесуэлу
Санкт-Петербург для детей: куда сходить бесплатно

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Shutterstock/FOTODOM
Санкт-Петербург, обладающий славой города с богатейшим культурным наследием, открывает свои двери и для бюджетных путешественников. Организовать увлекательный и бесплатный отдых с детьми в Северной столице не только возможно, но и чрезвычайно интересно. От знаменитых музеев, предоставляющих свободный вход для юных посетителей, до живописных парков и таинственных дворов-колодцев — этот гид поможет вам спланировать насыщенную программу, не тратя семейный бюджет.

Бесплатные музеи для детей и подростков

Государственный Эрмитаж, одно из значительнейших хранилищ искусства в мире, предлагает возможность бесплатного посещения Главного музейного комплекса для всех детей до 14 лет. Подросткам с 14 до 18 лет, а также учащимся и пенсионерам предоставляется специальный входной билет за 300 рублей, что также является значительной скидкой по сравнению с полной стоимостью.

Не отстает и Русский музей, первая в стране выставка русского изобразительного искусства. Для детей, не достигших 18 лет, а также для учащихся дневных отделений установлен специальный день бесплатного посещения — 18-е число каждого месяца. В случае если эта дата приходится на выходной день, льгота переносится на следующий рабочий. Многодетные семьи могут бесплатно посетить музей 7-го числа каждого месяца. Помимо этого, многие городские музеи, такие как Музей А. В. Суворова и ледокол «Красин», также предлагают бесплатный вход для детей, правда, сопровождающим их взрослым чаще всего приходится платить за свой билет.

Выставка в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге Выставка в Государственном Русском музее в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Парки, сады и набережные — места для пеших прогулок

Многочисленные парки предоставляют бесконечные возможности для времяпрепровождения с детьми любого возраста. Парк культуры и отдыха имени Кирова на Елагином острове — это территория для семейного отдыха. В будние дни вход бесплатный для всех. Детям обязательно понравится мини-зоопарк, где живут олени, лисицы и домашние птицы. На территории парка оборудована зона с горками и качелями.

Современное парковое пространство Новая Голландия неизменно привлекает семьи с детьми. Вход сюда бесплатный, а для юных посетителей работает уникальная игровая площадка «Фрегат „Петр и Павел“», представляющая собой корабль в натуральную величину. Внутри него много игровых комплексов. Желающим полюбоваться водными просторами идеально подойдет Парк 300-летия Санкт-Петербурга, выходящий на залив. В нем можно гулять по благоустроенным дорожкам, кататься на роликах или велосипеде, а дети могут повеселиться на современных игровых площадках. Не стоит забывать и о Летнем саде, где можно посмотреть на лебедей, или об Александровском парке у метро «Горьковская», где находится «Мини-город» — коллекция миниатюрных копий главных достопримечательностей Петербурга, которая неизменно приводит в восторг детей.

Туристы у макета Казанского собора в Александровском парке в Санкт-Петербурге Туристы у макета Казанского собора в Александровском парке в Санкт-Петербурге Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Особой главой петербургских прогулок являются дворы-колодцы — уникальные архитектурные явления, создающие особую атмосферу старого города. Эти пространства, сформировавшиеся в результате плотной застройки, сегодня стали настоящими музеями под открытым небом. Например, Двор-восьмиугольник на Малом проспекте Петроградской стороны (дом 1Б) привлекает своей идеальной геометрической формой, а в его центре установлено чугунное дерево, которому приписывают магическую силу исполнения желаний. Другой известный объект — Двор духов на 4-й линии Васильевского острова (дом 5) — это узкое темное пространство, где, по легенде, живут духи, защищающие город. Говорят, если загадать здесь желание, глядя на маленький прямоугольник неба, оно обязательно сбудется.

Двор-котик — знаменитый двор-колодец, расположенный в доходном доме Иоффа (арх. А. Л. Лишневский) по адресу улица Рубинштейна, 40/11 на перекрестке «Пять углов» в Санкт-Петербурге. Его уникальность в том, что форма двора, особенно его углы, напоминает очертания головы кота с ушками, что и дало ему такое название.

Прогулка по этим дворам, большая часть которых, увы, закрыта для свободного доступа (войти можно только вместе с местными жителями), подарит вам ощущение прикосновения к подлинному, непарадному Петербургу.

Двор-колодец в Санкт-Петербурге Двор-колодец в Санкт-Петербурге Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

Маршрут на один день: как спланировать бюджетную поездку

Правильно спланированный маршрут позволит за один день увидеть главные жемчужины Санкт-Петербурга, минимизировав расходы. Начните свое путешествие с Исаакиевского собора, силуэт которого является одним из самых узнаваемых в городе. Хотя вход в сам собор платный, полюбоваться его величественной архитектурой и сделать памятные фотографии можно совершенно бесплатно. Отсюда рукой подать до Сенатской площади, где находится знаменитый Медный всадник — еще один обязательный к посещению памятник, символ города.

Далее целесообразно направиться к Дворцовой площади, чтобы увидеть возносящуюся к небу Александровскую колонну и фасады Зимнего дворца. Выходите на Дворцовую набережную, чтобы полюбоваться видом на Петропавловскую крепость и Стрелку Васильевского острова с Ростральными колоннами.

После этого, перейдя через Дворцовый мост на Васильевский остров, вы окажетесь в самом сердце исторической части города. Пройдите по Университетской набережной к знаменитым сфинксам — древнеегипетским изваяниям возрастом более трех тысяч лет, охраняющим покой Невы. Прогулка по набережным Невы — это одно из самых романтичных развлечений в городе.

Сфинкс на Университетской набережной Сфинкс на Университетской набережной Фото: Shutterstock/FOTODOM

Завершить день можно посещением Петропавловской крепости. Вход на саму территорию крепости бесплатный, здесь есть чем заняться с детьми. Дети с удовольствием будут ловить бронзовых зайцев у Иоанновского равелина, фотографироваться со странным памятником Петру I работы Михаила Шемякина и просто бегать по мощеным дорожкам древнейшей постройки города. Впрочем, если немного поменять план дня, то стоит подойти к Нарышкину бастиону Петропавловки к 12:00, чтобы вместе с другими туристами сверить часы по традиционному полуденному выстрелу из пушки.

Санкт-Петербург — город, который умеет быть щедрым. Бесплатный отдых здесь — возможность увидеть город под другим, возможно, более аутентичным углом, почувствовать его ритм и насладиться вечной красотой вместе со своими детьми.

