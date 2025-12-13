Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 01:18

Еще одна страна ввела безвизовый режим с Россией

Иордания с 13 декабря становится 78-й страной, куда россияне могут ехать без виз

Амман, Иордания Амман, Иордания Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 13 декабря граждане России могут посещать Иорданию без визы на срок до 30 дней. Это 78-я страна в списке государств, открытых для безвизового въезда российских туристов.

В 2025 году список таких стран пополнился на три позиции: помимо Иордании, в него вошли Оман и Китай, где также разрешено находиться до 30 дней без визы. Кроме того, подписано соглашение о безвизовом режиме с Саудовской Аравией, однако дата его вступления в силу пока не определена. Всего россияне могут въезжать без виз и специальных разрешений в 78 стран мира.

Сроки безвизового пребывания различаются. Дольше всего — 365 дней — можно находиться в Грузии. В 41 стране разрешен въезд на срок до 90 дней, а в 30 государствах — от 30 до 60 дней. Ряд стран, таких как Таджикистан, Узбекистан и другие, допускают краткосрочные поездки на 10–15 дней. При этом в некоторых странах, включая ряд государств СНГ, для пребывания дольше установленного срока требуется простая регистрация по прибытии.

Согласно международному рейтингу The Henley Passport Index, Россия занимает 49-е место по количеству доступных для посещения без визы стран. По этому показателю она опережает многие государства.

Ранее сообщалось, что отмена визового режима между Россией и Китаем вызвала резкий рост интереса китайских граждан к путешествиям в РФ. По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наибольшей популярностью традиционно пользуются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока. При этом такая мера будет способствовать развитию туристической отрасли.

