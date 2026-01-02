Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 января: инфографика

Новый год — 2026
В ночь на 2 января Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 64 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 1 января текущего года до 07:00 мск 2 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 64 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 20 БПЛА — над территорией Самарской области, восемь БПЛА — над территорией Воронежской области, восемь БПЛА — над территорией Саратовской области, семь БПЛА — над территорией Московского региона, в том числе пять БПЛА, летевших на Москву, шесть БПЛА — над территорией Рязанской области, шесть БПЛА — над территорией Ростовской области, три БПЛА — над территорией Тульской области, два БПЛА — над территорией Белгородской области, один БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Калужской области, один БПЛА — над территорией Пензенской области и один БПЛА — над территорией Тамбовской области», — сказано в сообщении.

