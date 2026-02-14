«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России

Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил в беседе с РИА Новости посол в Осло Николай Корчунов. По его словам, члены Североатлантического альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

Страны Альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», расставляя повсюду своих «часовых» и ограничивая свободу судоходства, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит масштабную реформу системы противовоздушной обороны к июльскому саммиту, чтобы перейти от мирного патрулирования к постоянной защите от ракетных и беспилотных угроз. План предусматривает придание постоянного статуса миссии «Восточный страж», запущенной осенью 2025 года после инцидентов в Польше и Западной Европе.

До этого министр обороны Франции Катрин Вотрен выразила мнение, что Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности. Так она ответила на вопрос о том, как относиться к заявлениям французских властей о возможности конфликта с РФ.