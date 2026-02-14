Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 февраля 2026 в 07:31

«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России

Посол Корчунов заявил, что страны НАТО хотят устроить России морскую блокаду

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Страны НАТО вынашивают планы частичной или полной морской блокады России, заявил в беседе с РИА Новости посол в Осло Николай Корчунов. По его словам, члены Североатлантического альянса переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение».

Страны Альянса, включая Норвегию, буквально переводят балтийско-арктический регион на «казарменное положение», расставляя повсюду своих «часовых» и ограничивая свободу судоходства, — подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что НАТО готовит масштабную реформу системы противовоздушной обороны к июльскому саммиту, чтобы перейти от мирного патрулирования к постоянной защите от ракетных и беспилотных угроз. План предусматривает придание постоянного статуса миссии «Восточный страж», запущенной осенью 2025 года после инцидентов в Польше и Западной Европе.

До этого министр обороны Франции Катрин Вотрен выразила мнение, что Европе нужно быть готовой к конфликту высокой интенсивности. Так она ответила на вопрос о том, как относиться к заявлениям французских властей о возможности конфликта с РФ.

Россия
НАТО
блокада
море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Акция за мир с Россией состоялась перед конференцией в Мюнхене
«Арей» провалил контратаку ВСУ в Сумской области
«Драка» Тома Круза и Брэда Питта привела в шок Голливуд
Верховный суд России разрешил изъять единственное жилье сына за долги отца
«Солянка» из наемников, роковые вылазки ВСУ: новости СВО к утру 14 февраля
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика
ВС России разбили элитный полк ВСУ под Харьковом
«Не поспоришь»: на Украине признали, что Мединский спутал планы Киева
Скелетонист-провокатор назвал праздником России его отстранение с Олимпиады
Средства ПВО сбили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь
В центре Абу-Даби начали курсировать роботакси
«Расставляют „часовых“»: раскрыты планы НАТО по морской блокаде России
Юрист ответил, чем грозит проживание по месту пребывания без регистрации
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
«Извиняюсь»: Зеленский оправдался из-за понижения статуса встреч с Россией
Мошенники атаковали одиноких россиян в преддверии Дня влюбленных
«Поменялось все»: в Кремле назвали год, который стал переломным для мира
Врач ответила, помогает ли поход в солярий восполнить дефицит витамина D
В ЦБ предупредили о рисках из-за запрета наличных при покупке жилья
Появились подробности по делу о растрате в транспортной группе Fesco
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год
Общество

Нейросеть взломала код Нострадамуса: что он предсказал России на 2027 год

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.