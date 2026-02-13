НАТО готовит одну реформу с учетом уроков конфликта на Украине Bloomberg: НАТО намерен реформировать систему ПВО к июльскому саммиту

Североатлантический альянс готовит масштабную реформу системы противовоздушной обороны к июльскому саммиту, сообщает Bloomberg. НАТО переходит от мирного патрулирования к постоянной защите от ракетных и беспилотных угроз.

В основу данных изменений легли уроки конфликта на Украине. План реформы предусматривает придание постоянного статуса миссии «Восточный страж», запущенной осенью после инцидентов в Польше и Западной Европе.

Реформа предполагает переход от системы воздушного патрулирования, которая подразумевает мониторинг воздушного пространства государств в мирное время, к полноценной системе ПВО, ориентированной на отражение вторжений и атак с использованием ракет и дронов, — пишет издание.

В результате будут задействованы как наземные средства, включая перехватчики, так и воздушные ресурсы НАТО. В Москве уверены, что истерика вокруг БПЛА раздувается для оправдания военных расходов и ради милитаризации.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник жестко раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за ироничное высказывание о темпах продвижения российской армии. Парламентарий пояснил, что в зоне спецоперации Россия действует сдержанно ради сохранения жизней, и предупредил, что в случае прямой конфронтации с Европой силы Альянса будут уничтожены моментально.