22 февраля 2026 в 03:36

Один школьных предметов уберут из программы средних классов в РФ

Кравцов: с 1 сентября обществознание будут изучать только ученики 9-11-х классов

Сергей Кравцов Сергей Кравцов Фото: kremlin.ru
Министерство просвещения завершило поэтапный пересмотр школьной программы, рассказал РИА Новости глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Предмет «Обществознание» окончательно исчезнет из расписания учеников восьмых классов уже с 1 сентября 2026 года.

Переход на новые программы по обществознанию происходит постепенно в течение двух лет <...> с 1 сентября 2026 года этот предмет будет преподаваться в девятых-одиннадцатых классах, сказал Кравцов.

В Министерстве просвещения также отметили, что к новым образовательным стандартам уже подготовлена материальная база. Работа над созданием единых государственных учебников для старшеклассников полностью завершена, что позволит унифицировать знания выпускников перед сдачей экзаменов.

Ранее стало известно, что Минпросвещения России включило в федеральный перечень учебников первый школьный курс по нейросетям. Пособия под названием «Введение в искусственный интеллект» разработаны для учащихся пятых, шестых, седьмых, восьмых и девятых классов силами Альянса в сфере ИИ и издательства «Просвещение».

Минпросвещения
обществознание
реформы
старшеклассники
