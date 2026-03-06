Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 13:03

В Азербайджане объявили о повышении боевой готовности войск

Глава МИД Байрамов заявил о повышении боевой готовности военных сил Азербайджана

Вооруженные силы Азербайджана Вооруженные силы Азербайджана Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о повышении уровня боевой готовности вооруженных сил страны. По его словам, которые передает Vesti.az, меры безопасности страны находятся на личном контроле президента Ильхама Алиева.

Меры безопасности находятся на самом высоком уровне под контролем президента. Уровень готовности вооруженных сил дополнительно повышается, все соответствующие поручения даны, — отметил Байрамов.

Ранее Алиев заявил, что армия, Минобороны, погранслужба и спецподразделения приведены в состояние мобилизации номер один. Глава государства подчеркнул, что силы должны быть готовы к проведению любых операций.

Накануне Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что в результате атак иранских беспилотников в Нахичевани было серьезно повреждено здание аэропорта, пострадали два мирных жителя. Ведомство обвинило Тегеран в нарушении норм международного права и подчеркнуло, что эти действия способствуют эскалации напряженности в регионе. В связи с ударами в МИД вызвали посла Ирана в Баку, чтобы вручить ему ноту протеста.

