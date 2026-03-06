Зимняя Олимпиада — 2026
06 марта 2026 в 12:42

Жительница Кировска смогла вернуть деньги, переданные мошенникам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В Кировске местная жительница смогла получить обратно деньги, переданные мошенникам, сообщает «МК в Мурманске». Средства удалось вернуть через суд.

Сообщается, что женщина общалась с аферистами по телефону в течение нескольких месяцев. Злоумышленники убедили ее вложить средства в покупку ценных бумаг, которые в дальнейшем можно конвертировать в иностранную валюту.

В результате потерпевшая перевела мошенникам 890 тыс. рублей. В суд подали иск о взыскании суммы незаконного обогащения, однако ответчик добровольно вернул деньги во время судебных разбирательств.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции в Чите не позволила пенсионерке перевести 3 млн рублей мошенникам. Аферисты поддерживали связь с 79-летней местной жительницей в течение двух дней.

