Житель Петербурга предстанет перед судом за повторную езду в нетрезвом виде

Житель Санкт-Петербурга предстанет перед судом за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет «Петербург2». Расследование уголовного дела в отношении него завершила прокуратура Красногвардейского района.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили нарушителя на проспекте Косыгина. После проверки мужчину сразу же отстранили от управления транспортным средством. Как выяснилось, автомобилиста уже привлекали к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. Теперь мужчине грозит лишение свободы.

Ранее в Феодосии местного жителя приговорили к 200 часам обязательных работ за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Осужденного лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года.