Жителю Крыма вынесли приговор за повторную езду в алкогольном опьянении

В Феодосии местного жителя приговорили к 200 часам обязательных работ за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на прокуратуру республики. Осужденного лишили права управлять транспортными средствами сроком на два года.

В последний раз автомобилиста в нетрезвом виде остановили в поселке Коктебель. Мужчина отказался от медицинского освидетельствования, при этом факт правонарушения все же подтвердили.

Как выяснилось, он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение. Машину фигуранта конфисковали в доход государства. Приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее в городе Березовском Свердловской области мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима за повторное вождение в нетрезвом виде. Суд учел уже имеющуюся у него судимость.