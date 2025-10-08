Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 12:02

Жителю Урала вынесли приговор за повторное вождение в нетрезвом виде

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В городе Березовском Свердловской области мужчину приговорили к двум годам колонии строгого режима за повторное вождение в нетрезвом виде, пишет «Ciбдепо». Суд счел уже имеющуюся у него судимость.

В 2020 году мужчину привлекли к уголовной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Несмотря на это, в 2024 году автомобилиста вновь остановили в нетрезвом виде и возбудили уголовное дело.

В феврале 2025 года россиянин за рулем Mazda Capella попался сотрудникам ГАИ в состоянии алкогольного опьянения. Помимо основного наказания в виде двух лет лишения свободы, мужчине на три года запрещено вождение. Его иномарку конфисковали в пользу государства.

Ранее сообщалось, что в городе Губкинском 40-летний местный житель предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Зимой автомобилист уже был наказан за подобное нарушение.

