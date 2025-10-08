Увеличилось число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области Число пострадавших при ударе ВСУ по Белгородской области увеличилось до 10

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины по поселку Маслова Пристань Шебекинского округа увеличилось до десяти, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, состояние одной пациентки оценивается как тяжелое. Еще три местные жительницы после оказания необходимой помощи отпущены на амбулаторное лечение, подчеркнул губернатор.

Количество пострадавших увеличилось до 10. Семь женщин доставлены в медицинские учреждения Белгорода. Состояние одной из них медики оценивают как тяжелое, — отметил он.

Ранее сообщалось, что молодая учительница литературы и русского языка погибла при ударе ВСУ по физкультурно-оздоровительному комплексу, расположенному в поселке Маслова Пристань Белгородской области. По словам матери, 25-летняя Евгения, вышедшая в этом году замуж, скончалась на месте. Уточнялось, что в момент атаки учительница шла на работу в школу, расположенную рядом с комплексом.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 53 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, 28 БПЛА уничтожили над территорией Белгородской области, 11 — над территорией Воронежской области, еще шесть БПЛА сбили над Ростовской областью.