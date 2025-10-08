Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 октября 2025 в 15:14

«Всерьез опасаются»: обнародован перехват радиопереговоров ВСУ из Димитрова

ВСУ под Димитровым могут оказаться в ловушке из-за разрывов в обороне города

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Расположенные в районе Димитрова (украинское название — Мирноград) бригады ВСУ всерьез опасаются оказаться в ловушке, сообщил ТАСС источник в силовых структурах со ссылкой на перехват радиопереговоров противника. По его словам, украинские подразделения на этом направлении недостаточно укомплектованы, а оборона города не имеет единого контура.

Из радиопереговоров врага и информации от пленных в данном районе стало известно, что украинские военнослужащие всерьез опасаются оказаться в ловушке в Димитрове, все вышеуказанные бригады недоукомплектованные, испытывают дефицит боеприпасов, а оборона противника организована плохо и не имеет единого контура, — поделился собеседник агентства.

Источник отметил, что украинское командование докладывает о тяжелом положении под Димитровым и просит высшее руководство разрешить отступление на запад. Однако в ответ в район города отправляют небольшие группы новых резервов. Он добавил, что никто не дает приказа об отходе, несмотря на колоссальные потери, так как Киев боится потерять престиж.

Ранее российские военные нанесли удар по поезду, который использовался для переброски частей ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Там отметили, что ВС РФ поразили пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 141 районе.

