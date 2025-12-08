Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза Хирург Умнов: ноги после мороза лучше отогревать в теплых носках под одеялом

Руки и ноги после мороза следует прогревать медленным и естественным способом, используя для этого варежки и теплые носки, желательно укутав конечности в одеяло, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, нельзя отогревать их горячей водой, поскольку это может привести к тяжелым повреждениям тканей вплоть до некроза.

Если руки или ноги, особенно пальцы на них, сильно замерзли, но не обморожены, категорически нельзя отогревать их в горячей воде, под феном или механическим растиранием. При резком отогревании мягких тканей резко возрастает их потребность в кислороде, но сосуды при этом еще спазмированы, сужены. В результате развивается дисбаланс между поступлением кислорода к тканям и их потребностью в нем, что может привести к некрозу. Чтобы исключить эту опасность, надо обеспечить максимально медленное бережное прогревание рук и ног. Зачастую достаточно зайти в теплое помещение. Можно также надеть теплые шерстяные носки, варежки или лечь под одеяло, — пояснил Умнов.

Ранее остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что отказ от варежек в морозную погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая хронические боли в суставах. По ее словам, пренебрежение перчатками также может спровоцировать потерю чувствительности.