ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 02:20

Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза

Хирург Умнов: ноги после мороза лучше отогревать в теплых носках под одеялом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Руки и ноги после мороза следует прогревать медленным и естественным способом, используя для этого варежки и теплые носки, желательно укутав конечности в одеяло, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии Государственного университета просвещения Александр Умнов. По его словам, нельзя отогревать их горячей водой, поскольку это может привести к тяжелым повреждениям тканей вплоть до некроза.

Если руки или ноги, особенно пальцы на них, сильно замерзли, но не обморожены, категорически нельзя отогревать их в горячей воде, под феном или механическим растиранием. При резком отогревании мягких тканей резко возрастает их потребность в кислороде, но сосуды при этом еще спазмированы, сужены. В результате развивается дисбаланс между поступлением кислорода к тканям и их потребностью в нем, что может привести к некрозу. Чтобы исключить эту опасность, надо обеспечить максимально медленное бережное прогревание рук и ног. Зачастую достаточно зайти в теплое помещение. Можно также надеть теплые шерстяные носки, варежки или лечь под одеяло, — пояснил Умнов.

Ранее остеотерапевт и косметолог Людмила Елисавецкая заявила, что отказ от варежек в морозную погоду может привести к серьезным проблемам со здоровьем, включая хронические боли в суставах. По ее словам, пренебрежение перчатками также может спровоцировать потерю чувствительности.

врачи
советы
здоровье
хирурги
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме ответили, как получить сладкий новогодний подарок от государства
Аэропорт Внуково перестал выпускать и принимать самолеты
В Telegram запустили альтернативу авторизации по СМС
На «инопланетном корабле» 3I/ATLAS обнаружилась необычная деталь
Польша оказалась отстранена от саммита по Украине
SHOT сообщил, что взрывы прогремели в небе над Энгельсом и Саратовом
Юрист рассказал о тонкостях режима тишины после Нового года
Хирург дал совет, как правильно отогревать руки и ноги после мороза
Симоньян подарила Путину необычную вазу, касающуюся РФ и Украины
В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман
Россиянам рассказали, как продлить жизнь новогодней елки
В российском городе рухнули обломки дронов
В Белоруссии раскрыли, зачем Литва «играет» с дронами
Силина рассказала о состоянии фитнес-отрасли к концу 2025 года
В Ленобласти обезвредили обломки БПЛА
Приметы 8 декабря — Клим Холодный: мороз, работа и достаток
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 декабря 2025 года
«И спорили, и ссорились»: Стеблов о Михалкове, Пугачевой и сыне-монахе
«Сделайте Европу великой»: Дмитриев дал совет Сикорскому
Забудьте классику! Готовим «Медвежью шубку» с необычным акцентом
Дальше
Самое популярное
От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто
Общество

От бутербродов с икрой отказалась! Готовлю бриоши с красной рыбой и укропным кремом — изысканно и просто

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой
Общество

Растительное масло не кладу! Добавляю плавленый сыр — получаются гренки с хрустом и сырной корочкой

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.