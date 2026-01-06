Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 13:05

Молодого футболиста придавило тяжелыми воротами во время игры

Футбольные ворота упали на ребенка во Владимирской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Во Владимирской области футбольные ворота упали на ребенка, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Инцидент произошел в Александровском районе 3 января.

Поскользнувшись при попытке отбить мяч, он инстинктивно схватился за перекладину, из-за чего конструкция, не закрепленная должным образом, рухнула. Ворота ударили ребенка по голове и задели ухо. Его срочно доставили в травмпункт города Александров, а затем перевели в столичную Морозовскую больницу. После обследования мальчик был выписан под наблюдение невролога и хирурга.

До этого в Тольятти новогодний фейерверк попал в квартиру на улице Королева. Из-за пиротехники вспыхнул пожар на балконе, который попал на камеры наблюдения. На кадрах видно, как один из фейерверков влетает в окно. После яркой вспышки огонь начинает быстро распространяться, охватывая весь балкон.

Ранее россиянка купила шоколадные конфеты с личинками в одном из кондитерских магазинов на Хорошевском шоссе на севере Москвы. Женщина обнаружила необычный «сюрприз» только дома, когда решила попить чаю.

