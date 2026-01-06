Молодого футболиста придавило тяжелыми воротами во время игры Футбольные ворота упали на ребенка во Владимирской области

Во Владимирской области футбольные ворота упали на ребенка, сообщает Telegram-канал Sport Baza. Инцидент произошел в Александровском районе 3 января.

Поскользнувшись при попытке отбить мяч, он инстинктивно схватился за перекладину, из-за чего конструкция, не закрепленная должным образом, рухнула. Ворота ударили ребенка по голове и задели ухо. Его срочно доставили в травмпункт города Александров, а затем перевели в столичную Морозовскую больницу. После обследования мальчик был выписан под наблюдение невролога и хирурга.

