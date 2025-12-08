ТИЭФ'25
08 декабря 2025 в 01:24

В Белоруссии объяснили, для чего сыновья Лукашенко прилетели в Оман

Эйсмонт: присутствие сыновей Лукашенко в Омане было знаком особого уважения

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Участие старшего и младшего сыновей президента Белоруссии Александра Лукашенко в переговорах в Омане было знаком особого уважения к принимающей стороне, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт. Она пояснила, что Виктор и Николай были на мероприятиях визита белорусского лидера в Оман, в том числе во встрече с султаном Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, передает телеканал «Беларусь-1».

Действительно знак особого уважения, особого внимания и особого отношения к развитию двустороннего взаимодействия, когда закрепленное лицо за взаимодействием между странами, за сотрудничеством — это представители семьи. Вот в данном случае старший сын президента, — констатировала она.

Эйсмонт пояснила, что так принято в странах Персидского залива. Участие семьи в подобных мероприятиях дает серьезный импульс развития отношений.

Ранее Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным предложил провести переговоры по урегулированию украинского конфликта на территории республики. По его словам, площадкой для встречи может выступить Минск.

Вместе с тем Путин пообещал проинформировать Лукашенко о ходе переговоров по украинскому урегулированию. Он заверил, что Россия работает над достижением приемлемых результатов мирными средствами. Президент отметил, что американская сторона также осознает сложность урегулирования украинского конфликта.

