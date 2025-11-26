Путин дал одно обещание Лукашенко по Украине во время встречи Путин пообещал посвятить Лукашенко в детали украинского урегулирования

Президент России Владимир Путин пообещал проинформировать белорусского лидера Александра Лукашенко о ходе переговоров по украинскому урегулированию, сообщает пресс-служба Кремля. Соответствующее заявление было сделано в ходе встречи глав двух государств.

А я с удовольствием вас проинформирую, что у нас происходит по направлению достижения приемлемых для нас результатов мирными средствами на украинском направлении, — сказал президент РФ, обращаясь к белорусскому коллеге.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что мирная инициатива Вашингтона по Украине из 28 пунктов не становилась темой обсуждения на переговорах в Абу-Даби. Представитель Кремля уточнил, что конкретные положения документа до настоящего момента не обсуждались ни с одной из сторон.

Кроме того, стало известно об изменении американского мирного плана по Украине после женевских консультаций между представителями США и украинской стороны. По имеющимся данным, текущая версия документа имеет отличия от первоначального проекта, опубликованного 20 ноября.