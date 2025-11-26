В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине

В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине Ушаков: Кремль ни с кем не обсуждал детали американского плана по Украине

Мирный план Вашингтона по Украине из 28 пунктов не обсуждался на переговорах в Абу-Даби, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. По словам представителя Кремля, детали документа пока вообще ни с кем не обговаривались.

Нет, в Абу-Даби мирный план не обсуждался. Мирный план вообще еще по деталям ни с кем не обсуждался. Мы его видели, нам его передали, но обсуждений не было, — сказал помощник главы государства.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что мирный план, игнорирующий договоренности, достигнутые на Аляске, неприемлем для России. Политик также допустил, что украинские представители внесли значительные правки в первоначальный вариант документа.

Кроме того, депутат Госдумы Михаил Шеремет предположил, что Россия не подпишет мирный план американского лидера Дональда Трампа до проведения выборов на Украине. Парламентарий акцентировал, что перед Москвой сохраняются две ключевые цели: освобождение украинского народа и обеспечение возможности проведения им конституционных президентских выборов.