Названо условие, при котором Россия подпишет мирное соглашение с Украиной Депутат Шеремет: Россия не подпишет мирный план до проведения выборов на Украине

Россия не подпишет мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что на данный момент перед Москвой по-прежнему стоят две важнейшие задачи: освободить украинский народ и предоставить ему возможность провести конституционные выборы президента.

Перед Россией по-прежнему стоят две важнейшие задачи. Во-первых, в сжатые сроки освободить украинский народ от силой захвативших над ним власть неонацистской нечисти, параллельно скинув прилипшее к его плечам грязное западное ярмо. Во-вторых, дать возможность провести гражданам Украины открытые конституционные выборы президента. Только после избрания всенародно поддерживаемого украинского лидера можно сесть с ним за стол переговоров для подписания долгосрочного мирного соглашения, которое предлагает США, учитывающее интересы обеих сторон, — пояснил Шеремет.

Депутат отметил, что реализация мирного плана США по урегулированию украинского конфликта невозможна. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский находится у власти незаконно, поэтому его подпись не будет обладать юридической силой.

Уверен, что реализация мирного плана США без России невозможна. Тем более, что ни один уважающий себя человек сегодня не поверит предателю и отпетому мошеннику Зеленскому. Говоря правовым языком, он де-факто самозванец и военный преступник. Поэтому здесь возникает юридическая дилемма: в качестве кого он будет подписывать анонсированный США план, — резюмировал Шеремет.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что союзники Киева решили работать с существующим планом США по урегулированию ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. При этом некоторые пункты он назвал неприемлемыми.