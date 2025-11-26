День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 ноября 2025 в 10:22

Названо условие, при котором Россия подпишет мирное соглашение с Украиной

Депутат Шеремет: Россия не подпишет мирный план до проведения выборов на Украине

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россия не подпишет мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта до проведения выборов на Украине, предположил в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Михаил Шеремет. Он подчеркнул, что на данный момент перед Москвой по-прежнему стоят две важнейшие задачи: освободить украинский народ и предоставить ему возможность провести конституционные выборы президента.

Перед Россией по-прежнему стоят две важнейшие задачи. Во-первых, в сжатые сроки освободить украинский народ от силой захвативших над ним власть неонацистской нечисти, параллельно скинув прилипшее к его плечам грязное западное ярмо. Во-вторых, дать возможность провести гражданам Украины открытые конституционные выборы президента. Только после избрания всенародно поддерживаемого украинского лидера можно сесть с ним за стол переговоров для подписания долгосрочного мирного соглашения, которое предлагает США, учитывающее интересы обеих сторон, — пояснил Шеремет.

Депутат отметил, что реализация мирного плана США по урегулированию украинского конфликта невозможна. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский находится у власти незаконно, поэтому его подпись не будет обладать юридической силой.

Уверен, что реализация мирного плана США без России невозможна. Тем более, что ни один уважающий себя человек сегодня не поверит предателю и отпетому мошеннику Зеленскому. Говоря правовым языком, он де-факто самозванец и военный преступник. Поэтому здесь возникает юридическая дилемма: в качестве кого он будет подписывать анонсированный США план, — резюмировал Шеремет.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер заявил, что союзники Киева решили работать с существующим планом США по урегулированию ситуации на Украине, а не создавать альтернативный документ. При этом некоторые пункты он назвал неприемлемыми.

Россия
Украина
США
Владимир Зеленский
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Губернатор Кузбасса рассказал, как купить дом без ипотеки
Покровск, Северск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 26 ноября
Режиссер Смирнов эмоционально отреагировал на новость о смерти Шиловского
Что известно о последних днях жизни и смерти актера Всеволода Шиловского
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры
Новороссийск продолжает подсчитывать ущерб от атаки БПЛА ВСУ
В Кремле раскрыли, с кем обсуждался мирный план США по Украине
Россияне начали массово жаловаться на сервисы РЖД
В Кремле рассказали о нескольких вариантах мирного плана США
В Кремле подтвердили встречи между спецслужбами России и Украины
В России скоро могут запустить сервис подтверждения возраста
Мишустин потребовал усилить контроль за гособоронзаказом
В Театре имени Шиловского подтвердили смерть режиссера
Тимура Иванова уличили в действиях против государства
«После 20 лет брака»: Гузеева тайно развелась с мужем
Реакция «вежливого» террориста на суровый приговор попала на видео
В Липецке создали биокапсулы для повышения прочности бетона
Садальский в пух и прах разнес шоу Малахова к 100-летию Мордюковой
Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на российский регион
Российский военный спас украинскую девочку из-под обстрелов в Марьинке
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса
Общество

Два яблока и немного муки — готовлю присканцы: украинские яблочные лепешки для завтрака или перекуса

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.