09 января 2026 в 13:51

Инфляция опустошила кошельки жителей Прибалтики

МК: жители Прибалтики столкнулись со стремительным ростом стоимости жизни

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press
Уровень жизни в странах Балтии продолжает снижаться, и жителям становится все труднее покрывать базовые потребности, пишет «Московский комсомолец». Они сталкиваются с быстрым ростом цен, вынуждающим их серьезно экономить.

Средние расходы на жизнь в балтийском регионе сильно различаются в зависимости от страны и города. В Литве и Латвии месячные траты на одного человека без учета аренды жилья составляют около €750–850 (69–78 тыс. рублей). С арендой однокомнатной квартиры эта сумма увеличивается до €1400 (128 тыс. рублей). В Эстонии жизнь дороже: даже на основные нужды, такие как питание и коммунальные услуги, семье может потребоваться более €1000 (92 тыс. рублей).

Одновременно в Прибалтике обостряется проблема безработицы. Латвия и Эстония вошли в число лидеров ЕС по этому показателю. К осени 2025 года уровень безработицы в Латвии вырос до 6,9%, в Эстонии в сентябре достиг 7,4%, а в Литве к концу года превысил 8%. Средние зарплаты в 2025 году варьируются: в Литве медианный доход составляет около €1500 (138 тыс. рублей) «чистыми», а в Эстонии он достигает примерно €1970 (174 тыс. рублей).

Официальная статистика Латвии говорит об инфляции в 3,6% в годовом выражении, однако реальные цены в магазинах растут гораздо быстрее. Например, стоимость десятка яиц за год увеличилась почти на 300%, куриное филе подорожало на 30% за месяц, а цены на капусту и картофель остаются непривычно высокими. Дорожают не только продукты: интернет-тарифы, электроэнергия и топливо также серьезно бьют по бюджету жителей.

Ранее сообщалось, что Эстония в 2026 году отмечает 15 лет с момента перехода на единую европейскую валюту. Самое малое из государств Прибалтики стало первой постсоветской страной, выполнившей все необходимые критерии для вступления в еврозону. После этого Таллин отказался от собственной национальной денежной единицы — кроны.

