09 января 2026 в 12:46

Началась работа по возвращению на родину россиян из экипажа «Маринеры»

Захарова: Москва начала заниматься возвращением россиян из экипажа «Маринеры»

Россия приступила к срочной проработке вопросов по скорейшему возвращению домой россиян из числа экипажа нефтяного танкера «Маринера», заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит пресс-служба ведомства, президент США Дональд Трамп в ответ на обращение Москвы принял решение об освобождении двух российских граждан.

Приступаем к срочной практической проработке всех вопросов, связанных с обеспечением скорейшего возвращения наших соотечественников на родину, — подчеркнула дипломат.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что танкер искал под российским флагом защиту от американских санкций, но способ был выбран «не вполне адекватный». По его словам, захват судна американцами является явным нарушением Конвенции ООН по морскому праву 1982 года.

До этого Россия призвала США вернуться к соблюдению норм и принципов международного морского судоходства и немедленно прекратить незаконные действия в отношении «Маринеры». В МИД РФ предупредили, что итогом инцидента с судном может стать дальнейшее нарастание военно-политической напряженности в Евро-Атлантике.

