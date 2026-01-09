«Нашли документы»: ВС России обнаружили грузинских наемников в ДНР ВС России нашли документы наемников из Грузии под Константиновкой в ДНР

Военнослужащие Вооруженных сил России обнаружили в рядах ВСУ грузинских наемников, заявил в беседе с РИА Новости командир подразделения БПЛА Южной группировки войск с позывным Круглый. По его словам, это произошло под Константиновкой в Донецкой Народной Республике.

При осмотре [блиндажей] нашли грузинские документы и подтвердили их присутствие по радиоперехватам, — отметил боец.

Ранее сообщалось, что трое украинских военнослужащих попали в плен в Сумской области. Среди них оказался боец из нацистского штурмового полка «Арей», участвовавшего во вторжении в Курскую область. Основу «Арея», помимо националистов, составляют бывшие заключенные и иностранные наемники.

До этого стало известно, что бразильский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне ВСУ, скончался от инфекции в больнице после ранения гранатой. Погибшим оказался электрик Леонардо дус Сантус из Сан-Паулу.

Минобороны России неоднократно указывало, что Киев использует иностранных наемников на наиболее опасных участках фронта, не считаясь с потерями. Сами иностранцы часто жалуются на низкий уровень взаимодействия с украинским командованием и высокую интенсивность боев.