Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 17:00

Бразильский наемник ВСУ умер от инфекции

Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице от инфекции

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Бразильский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, скончался от инфекции в больнице после ранения, сообщили в Союзе работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул. Погибшим оказался электрик Леонардо дус Сантус из Сан-Паулу.

Леонардо был ранен гранатой, спасен и доставлен в больницу, но скончался от инфекции, вызванной бактериями, — сообщил союз.

Ранее в ДНР погиб гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Наемник был ликвидирован еще 12 декабря. О его смерти сообщил друг, заявив, что Уилсон не выжил во время выполнения боевой задачи. Он также добавил, что через неделю у погибшего должна была состояться свадьба.

В российских силовых структурах рассказали, что в рядах иностранного легиона ВСУ начался беспредел, вызванный переводом бойцов в штурмовые подразделения. Ситуация усугубляется тем, что иностранцы лишены права разорвать контракт по своей инициативе, а их родные государства предпочитают закрывать глаза на проблемы и на самих наемников, не предоставляя им возможности обратиться за поддержкой в посольства.

наемники
ВСУ
смерти
СВО
Украина
инфекции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Китайский робот в прыжке разбил ногой арбуз и попал на видео
В ГД рассказали о новых мерах по улучшению жизни граждан старшего возраста
«Ослов» призвали рассмотреть импичмент Трампа из-за ударов по Венесуэле
Наследственность и вес: передаются ли полнота и худоба по генам?
Пошаговый рецепт постных вареников с грибами для сочельника
«Счастливы вместе», двое детей, театр: как живет актер Павел Савинков
Символ сочельника: сладкая кутья с орехами и изюмом
Прилучный, критика из-за худобы, бездетность: как живет Мирослава Карпович
Россиянин насмерть замерз на заснеженном острове в новогоднюю ночь
Серия ДТП парализовала «Неву» в сторону Москвы
«Гомункул просит есть»: просьба Киева о $800 млрд озадачила Орбана
Орбан назвал основные признаки упадка демократии в Европе
Краснодарец чуть не убил девушку за отказ от знакомства
На Москву надвигается «снежный армагеддон»
Пользователей рассрочек защитят от беспредела компаний
Военэксперт ответил, как России обезопасить свои торговые суда
«Огромная мина»: Слуцкий об американском «праве сильного» в Венесуэле
Моллюски появились на интимном месте женщины после занятий стрип-пластикой
Мерц напомнил Трампу, кому принадлежит Гренландия
Roblox ввел обязательную проверку возраста
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение
Общество

Три картошки и горсть муки. Вместо драников жарю тонкие хрустящие лепешки — с чесночным соусом просто объедение

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.