Бразильский наемник ВСУ умер от инфекции Раненный при взрыве гранаты бразильский наемник ВСУ умер в больнице от инфекции

Бразильский наемник, принимавший участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, скончался от инфекции в больнице после ранения, сообщили в Союзе работников энергетической промышленности и торговли штата Мату-Гросу-ду-Сул. Погибшим оказался электрик Леонардо дус Сантус из Сан-Паулу.

Леонардо был ранен гранатой, спасен и доставлен в больницу, но скончался от инфекции, вызванной бактериями, — сообщил союз.

Ранее в ДНР погиб гражданин Австралии Рассел Аллан Уилсон, который участвовал в боях на стороне ВСУ. Наемник был ликвидирован еще 12 декабря. О его смерти сообщил друг, заявив, что Уилсон не выжил во время выполнения боевой задачи. Он также добавил, что через неделю у погибшего должна была состояться свадьба.

В российских силовых структурах рассказали, что в рядах иностранного легиона ВСУ начался беспредел, вызванный переводом бойцов в штурмовые подразделения. Ситуация усугубляется тем, что иностранцы лишены права разорвать контракт по своей инициативе, а их родные государства предпочитают закрывать глаза на проблемы и на самих наемников, не предоставляя им возможности обратиться за поддержкой в посольства.