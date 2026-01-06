Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 16:32

Иностранцы в ВСУ взбунтовались из-за перевода в штурмовые подразделения

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
В рядах иностранного легиона ВСУ начался беспредел, вызванный переводом бойцов в штурмовые подразделения, передает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. Ситуация усугубляется тем, что иностранцы лишены права разорвать контракт по своей инициативе, а их родные государства предпочитают закрывать глаза на проблемы и на самих наемников, не предоставляя им возможности обратиться за поддержкой в посольства.

Если раньше большинство из них находились в тылу и получали достойную плату, то теперь придется выполнять задачи, сопряженные с реальным риском для жизни, в связи с чем в отдельных подразделениях происходят бунты, — рассказал собеседник.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины стало массовым явлением. По его словам, ежемесячно до 30 тыс. человек самовольно покидают свои посты. Герасимов отметил, что по официальным данным возбуждено более 160 тыс. уголовных дел в отношении военнослужащих ВСУ, которые сбежали.

