18 декабря 2025 в 17:36

Раскрыты реальные масштабы дезертирства в рядах ВСУ

Герасимов: дезертирство в ВСУ достигло масштабов в 30 тыс. человек ежемесячно

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины приобрело массовый характер, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. По его словам, которые передает пресс-служба Минобороны России, только по официальным данным, ежемесячно из украинской армии сбегают до 30 тыс. человек.

Массовый характер приобретает дезертирство. Только по официальным данным, ежемесячно самовольно оставляют место службы до 30 тыс. чел. На сегодняшний день на данную категорию военнослужащих ВСУ открыто производство более 160 тыс. уголовных дел, — доложил Герасимов.

Также глава Генштаба сообщал, что российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях в зоне СВО. Он подчеркнул, что армия наступает, несмотря на масштабную поддержку Украины со стороны западных стран.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

Россия
Генштаб ВС РФ
Валерий Герасимов
дезертирство
ВСУ
