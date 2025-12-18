Герасимов оценил обстановку на всех направлениях в зоне СВО

Герасимов оценил обстановку на всех направлениях в зоне СВО Герасимов: российские войска удерживают инициативу на всех направлениях СВО

Российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Он подчеркнул, что армия наступает, несмотря на масштабную поддержку Украины со стороны западных стран, передает пресс-служба Минобороны России.

Несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны стран Запада, Вооруженные силы Российской Федерации захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу, — отметил Герасимов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ отмечал, что коллективный Запад стал основным источником роста военных угроз для безопасности России. По его словам, оппоненты Москвы не отказываются от цели нанести ей поражение через поддержку Киева.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.