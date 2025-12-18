Новый год-2026
Герасимов оценил обстановку на всех направлениях в зоне СВО

Герасимов: российские войска удерживают инициативу на всех направлениях СВО

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Станислав Красильников/РИА Новости
Российские войска прочно удерживают стратегическую инициативу на всех направлениях в зоне СВО, заявил начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов на брифинге для военных атташе иностранных государств. Он подчеркнул, что армия наступает, несмотря на масштабную поддержку Украины со стороны западных стран, передает пресс-служба Минобороны России.

Несмотря на масштабную военно-техническую и финансовую помощь Украине со стороны стран Запада, Вооруженные силы Российской Федерации захватили и прочно удерживают стратегическую инициативу, — отметил Герасимов.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ отмечал, что коллективный Запад стал основным источником роста военных угроз для безопасности России. По его словам, оппоненты Москвы не отказываются от цели нанести ей поражение через поддержку Киева.

До этого глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что ничто не будет препятствовать мирному урегулированию на Украине, когда ВСУ утратят возможность организованно удерживать оборону и сложат оружие. Поражение украинской армии российская разведка считает неизбежным исходом, уточнил он.

