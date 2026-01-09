В Минздраве раскрыли показатель по болезням сердца в России

Показатель заболеваемости от сердечно-сосудистых причин в России растет, как и во всем мире, сообщил ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, при этом доступность медицинской помощи по данному направлению превосходит другие страны.

Ситуация в России такая же, как во всем мире. Однако у нас в стране ситуация лучше с точки зрения доступности лечения. Любой человек может прийти в любую клинику и там пролечиться, прооперироваться, пронаблюдаться, — отметил он.

