09 января 2026 в 08:18

В Минздраве раскрыли показатель по болезням сердца в России

Бокерия: показатель численности болезней сердца в РФ увеличивается

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Показатель заболеваемости от сердечно-сосудистых причин в России растет, как и во всем мире, сообщил ТАСС главный внештатный специалист сердечно-сосудистой хирургии Минздрава России, президент НМИЦ им. А. Н. Бакулева, президент Лиги здоровья нации, академик РАН Лео Бокерия. По его словам, при этом доступность медицинской помощи по данному направлению превосходит другие страны.

Ситуация в России такая же, как во всем мире. Однако у нас в стране ситуация лучше с точки зрения доступности лечения. Любой человек может прийти в любую клинику и там пролечиться, прооперироваться, пронаблюдаться, — отметил он.

Ранее главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов заявил, что пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий. Он отметил, что по этой причине доступные антибиотические препараты становятся менее эффективными.

До этого научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, что эффективность отечественной вакцины для терапии меланомы составляет более 90%. Первые пациенты начнут получать препарат в начале 2026 года.

