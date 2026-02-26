Диета «Стол № 10»: меню на неделю и полный список разрешенных продуктов

Несмотря на развитие фармакологии, сердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать в списке самых распространенных недугов. Ключевым фактором, позволяющим повысить эффективность терапии, сегодня признается коррекция рациона.

Терапевт Мануил Певзнер разработал диету «Стол № 10» при сердечно-сосудистых заболеваниях. Это не просто набор ограничений, а продуманная схема питания, улучшающая кровообращение и снижающая нагрузку на сердце. В этой статье мы разберем принципы диеты, составим подробное меню на неделю для диеты «Стол № 10» и расскажем, кому и как ее применять.

Цель и принципы диеты: разгрузка сердечно-сосудистой системы

Главная цель лечебного питания при атеросклерозе, гипертонии, ИБС и других сердечных патологиях — создать максимально щадящие условия для работы сердца, сосудов, почек и органов пищеварения. Диета направлена на нормализацию кровяного давления, улучшение кровотока и выведение лишней жидкости из организма.

Перечислим основные принципы диеты «Стол № 10».

Снижение калорийности. Ограничиваются жиры и углеводы, особенно простые. Общая калорийность рациона снижается до 2000–2500 ккал в зависимости от веса пациента.

Резкое ограничение соли. Поваренная соль задерживает жидкость, провоцирует отеки и повышает давление. Ее количество сокращают до 3–5 граммов в день, а в период обострения могут исключить полностью. Пищу лучше не досаливать при готовке, а добавлять чуть-чуть соли уже в тарелке.

Ограничение жидкости. Чтобы не создавать лишней работы сердцу, важно следить за объемом выпитого. В сутки рекомендуется употреблять не более 1,5 л свободной жидкости (сюда входят не только вода, но и чай, и жидкие блюда). Однако это правило актуально главным образом для тех, у кого сердечная недостаточность сопровождается отеками. Если же диагностирована только гипертония или атеросклероз и отеков нет, жестко ограничивать себя в питье обычно не требуется.

Обогащение рациона калием и магнием. Эти микроэлементы жизненно важны для сердечной мышцы. Они содержатся в крупах, орехах, сухофруктах, овощах и фруктах.

Щадящее приготовление. Вся пища готовится без жарки — на пару, отваривается, запекается или тушится. Это снижает нагрузку на пищеварение.

Таким образом, гипохолестериновая диета «Стол № 10» направлена на снижение уровня вредных липидов и улучшение состояния сосудов.

Таблица продуктов: что можно, что ограничено, что под запретом

Чтобы понять, а что именно есть при подобной схеме питания, проще всего представить рацион в виде четкой таблицы. Составили таблицу с тем, что можно и нельзя на диете «Стол № 10». Перечислили основные категории продуктов: разрешенные, ограниченные, запрещенные.

Таблица для диеты № 10 Мануила Певзнера

Эта таблица продуктов для «Стола № 10» поможет вам легко ориентироваться в магазине.

Примерное меню на 7 дней с рецептами

Составить сбалансированное меню на неделю для диеты «Стол № 10» несложно, если знать принципы. Главное — чередовать белки и крупы, добавлять много овощей и следить за объемом жидкости. Приведем примерный план на один день, который можно варьировать.

День 1 (рыбный)

Первый основной прием пищи. Омлет паровой из одного яйца, овсянка, чай.

Первый перекус. Печеное яблоко.

Второй основной прием пищи. Овощной суп с перловкой. Отварная нежирная рыба с картофельным пюре. Компот из сухофруктов.

Второй перекус. Отвар шиповника, галетное печенье.

Третий основной прием пищи. Творожная запеканка с морковью, некрепкий чай.

На ночь. Кефир.

День 2 (мясной)

Первый основной прием пищи. Гречка с молоком, чай.

Первый перекус. Мягкий спелый фрукт.

Второй основной прием пищи. Свекольник со сметаной. Мясо отварное (говядина) с тушеными кабачками. Кисель.

Второй перекус. Морковный сок.

Третий основной прием пищи. Отварной рис с мясом и черносливом (без специй), чай.

На ночь. Простокваша.

День 3 (куриный)

Первый основной прием пищи. Рисовая молочная каша, яйцо всмятку, чай.

Первый перекус. Банан (небольшой).

Второй основной прием пищи. Суп-лапша на курином бульоне. Куриная котлета паровая с цветной капустой, запеченной под сыром. Компот.

Второй перекус. Творог с курагой.

Третий основной прием пищи. Рыба, запеченная с овощами, картофель отварной.

На ночь. Кефир.

День 4 (творожный)

Первый основной прием пищи. Творог нежирный со сметаной, чай.

Первый перекус. Апельсин.

Второй основной прием пищи. Борщ вегетарианский. Тефтели мясные паровые с гречневой кашей. Кисель.

Второй перекус. Морковно-яблочный сок.

Третий основной прием пищи. Судак, запеченный в фольге, с картофелем и зеленью.

На ночь. Ряженка.

День 5 (овощной)

Первый основной прием пищи. Пшенная каша с тыквой, чай.

Первый перекус. Кисель.

Второй основной прием пищи. Суп рисовый с овощами. Курица отварная с рагу из кабачков и помидоров. Компот.

Второй перекус. Яблочное пюре.

Третий основной прием пищи. Запеканка картофельная с мясом, салат из огурцов.

На ночь. Кефир.

День 6 (фруктовый)

Первый основной прием пищи. Овсянка с ягодами, чай.

Первый перекус. Груша.

Второй основной прием пищи. Суп перловый с овощами. Бефстроганов из отварной говядины с морковным пюре. Кисель.

Второй перекус. Отвар шиповника.

Третий основной прием пищи. Рыбные котлеты паровые с картофелем отварным.

На ночь. Снежок.

День 7 (разгрузочный)

По согласованию с врачом возможны разгрузочные дни. Легкий день на основе творога, кефира и яблок, чтобы дать отдых пищеварению.

Это лишь один из вариантов. Главное — исключить соль, жирное и жареное, а все рецепты для «Стола № 10» должны быть легкими.

Пример рецепта для «Стола № 10». Вкусные рыбные котлеты: филе трески пропустить через мясорубку, добавить немного размоченного в молоке белого хлеба, яйцо, сформировать котлеты и готовить в пароварке 20 минут.

Способы приготовления и режим питания

Для эффективности схемы питания важно не только выбирать правильные продукты, но и правильно их готовить. Есть четкие правила, которых стоит придерживаться. Так что можно и нельзя есть на диете «Стол № 10»?

Готовить пищу рекомендуется щадящими способами: на пару, в отварном виде, запекать в духовке без жирной корочки или слегка припускать. Жареное, копченое и маринады придется исключить полностью. Соли используйте как можно меньше — лучше подсаливать уже готовую еду в тарелке, но только в том объеме, который разрешил врач.

Рекомендуется дробный режим приема пищи: 5–6 раз в течение дня умеренными порциями. Такой подход позволяет равномерно распределить нагрузку на пищеварительный тракт и предотвращает избыточное наполнение желудка, которое может затруднять работу сердца и смещать диафрагму.

Последний прием пищи должен быть легким и не позднее чем за 2–3 часа до сна. Важно соблюдать питьевой режим: не более 1,2–1,5 литра жидкости в сутки, включая супы, чай, компоты и воду.

«Стол № 10» для детей и пожилых: особенности

Диета «Стол № 10» может назначаться не только взрослым, но и детям, и пожилым людям, но с определенными особенностями.

У детей сердечно-сосудистые патологии встречаются реже, но если такая необходимость есть, то что все же можно и нельзя есть ребенку на схеме «Стол № 10»? Режим питания должен определяться педиатром. Детский рацион будет более калорийным, чтобы обеспечить рост и развитие. Упор делается на молочные продукты, нежирное мясо, рыбу, овощи и фрукты. Соль ограничивают, сладости исключают. Очень важно готовить вкусно, чтобы ребенок ел с аппетитом. Используйте рецепты для «Стола № 10» с красивой подачей.

Для пожилых людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями диета «Стол № 10» особенно актуальна, так как возрастные изменения требуют постоянной поддержки. У пожилых часто снижен аппетит, поэтому за питанием следует следить внимательнее. Рекомендуются протертые супы, мягкие запеканки, паровые котлеты, творог. Важно следить за количеством жидкости, так как у пожилых выше риск отеков. При этом в рацион обязательно включают продукты с калием (курага, изюм, печеный картофель) для поддержки сердечной мышцы.

В современной практике элементы диеты № 10 часто сочетают с принципами DASH и средиземноморского питания.

Соблюдение подобных схем питания в сочетании с медикаментозным лечением и умеренной физической активностью помогает значительно улучшить качество жизни, снизить риск осложнений и дольше сохранять сердце здоровым.

