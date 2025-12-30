Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 18:40

Россиян предупредили о вреде самоназначения антибиотиков

Врач Козлов: самоназначение антибиотиков приводит к устойчивости микробов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пациентам не следует самостоятельно назначать себе антибиотики, поскольку это может привести к развитию устойчивости у бактерий, рассказал РИА Новости главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава России Роман Козлов. По его словам, из-за этого эффективность доступных антибиотиков снижается.

Самоназначение антибиотиков пациентами категорически недопустимо <...>. Неправильное применение антибактериальных препаратов способствует формированию резистентности у микроорганизмов. В связи с распространением резистентности из-за их нерационального использования доступные антибиотики становятся менее эффективными, — прокомментировал эксперт.

Козлов добавил, что антибиотики, как и другие медицинские препараты, могут вызывать побочные эффекты разной степени выраженности. В их числе — анафилактический шок и токсическое воздействие на жизненно важные органы.

Ранее врач-терапевт Иван Еременко заявил, что использовать лекарственные препараты после истечения срока годности не рекомендуется. Даже небольшая просрочка может снизить эффективность лекарства или увеличить риск побочных эффектов.

антибиотики
лекарства
назначения
бактерии
