05 февраля 2026 в 16:27

Путин возмутился практикой злоупотребления популярными лекарствами

Путин выступил против необоснованного использования антибиотиков

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Соловьёва/РИА Новости
Президент России Владимир Путин во время неформальной встречи с молодыми учеными после вручения научных премий раскритиковал частое и неоправданное использование антибиотиков. Как передает журналист Кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале, один из ученых рассказал о своей работе над проблемой устойчивости бактерий к антибиотикам.

Потому что антибиотики применяют где надо и где не надо. Самое простое: человек закашлял — на сразу антибиотик, — сказал Путин.

Ученый пояснил, что исследование в этой области — долгий и сложный процесс. Президент пожелал успехов в работе, выразив надежду, что их труд поможет сохранить эффективность антибиотиков на долгое время.

Ранее Путин высоко оценил инновационную разработку российских специалистов по извлечению лития из воды. Он положительно отреагировал на рассказ одного из лауреатов о помощи «Газпрома» в исследовании такой добычи.

Также президент заявил, что Россия демонстрирует исключительную надежность и долговечность, что позволяет стране уверенно развиваться и смотреть в будущее. Он отметил, что эти фундаментальные качества проявляются особенно ярко в современных непростых условиях.

