26 февраля 2026 в 17:31

Российский вратарь не дал мужчине выиграть 1,5 млн рублей

Россиянин лишился 730 тыс. рублей после ставки на два матча Лиги чемпионов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Клиент букмекерской конторы лишился 730 тыс. рублей, поставив на матчи Лиги чемпионов, сообщает «РБ Спорт». Россиянин собрал экспресс из двух событий, однако его подвел российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, пропустивший гол в матче против «Монако».

Игрок рассчитывал на победу мадридского «Реала» над «Бенфикой». Также он поставил на успех французского ПСЖ в игре с «Монако». Общий коэффициент его ставки составлял 2,07.

Испанский гранд ожидаемо обыграл португальцев. А вот парижане упустили победу. Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов пропустил мяч, который сделал счет — 2:2. Клиент букмекерской конторы потерял не только потенциальный выигрыш в размере более 1,5 млн рублей, но и саму поставленную сумму.

Ранее эксперт РАНХиГС Нина Гукасова заявила, что с 1 сентября 2026 года реклама азартных игр в России должна будет сопровождаться предупреждением о рисках развития игровой зависимости. Такие требования вводятся для борьбы с лудоманией и повышения финансовой грамотности населения. Аналитик пояснила, что новые законодательные поправки устанавливают жесткие рамки для игорной индустрии и разрушают создаваемый рекламой образ легких денег.

спорт
ставки
букмекеры
Лига чемпионов
