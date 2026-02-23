Зимняя Олимпиада — 2026
С 1 сентября в России заработает новый механизм борьбы с лудоманами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
С 1 сентября 2026 года россияне смогут оформить самозапрет на участие в азартных играх. Для этого нужно будет подать заявление в публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр».

Компания будет вести реестр граждан, отказавшихся от участия в азартных играх. Оформить запрет можно будет через портал «Госуслуги». После одобрения заявки граждане не смогут делать ставки в букмекерских конторах, тотализаторах и казино.

Также с ними нельзя будет заключать соглашения о выигрыше, рекламировать для них азартные игры, переводить деньги и выдавать жетоны для обмена. Отозвать заявление можно будет не раньше, чем через 12 месяцев.

Ранее сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о самозапрете на участие в азартных играх. Документ предполагает оформление запрета на посещение букмекерских контор, казино и залов с игровыми автоматами.

До этого стало известно, что при подаче заявления пользователь должен будет указать срок действия запрета, который не может быть менее одного года. Заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов уточнил — человек сам принимает решение и определяет срок, а государство гарантирует его исполнение.

