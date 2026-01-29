Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 02:46

В ГД озвучили, когда можно будет установить самозапрет на азартные игры

Депутат Хамитов: россияне смогут установить самозапрет на азартные игры с осени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В России появится новый механизм для борьбы с игровой зависимостью. С 1 сентября 2026 года граждане смогут добровольно установить запрет на участие в азартных играх через портал госуслуг, рассказал ТАСС один из авторов инициативы, заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Амир Хамитов.

Это важный социальный шаг. Государство впервые дает гражданам простой и законный инструмент защиты от игровой зависимости, не дожидаясь, пока проблема приведет к серьезным последствиям, — сказал депутат.

Подать заявление на самозапрет можно будет исключительно добровольно через «Госуслуги». При этом пользователь должен будет указать срок действия запрета, который не может быть менее одного года, и отозвать его досрочно будет невозможно.

После оформления самозапрета букмекерские конторы, тотализаторы и другие организаторы азартных игр будут обязаны блокировать для такого человека возможность делать ставки, получать выигрыши, переводить средства, а также направлять ему рекламные материалы. Как подчеркнул депутат, принципиально важно, что механизм носит добровольный и осознанный характер: человек сам принимает решение и определяет срок, а государство гарантирует исполнение этого решения всеми легальными игроками на рынке.

Ранее сообщалось, что за первые 10 месяцев работы функции самозапрета на кредиты на «Госуслугах» ей воспользовались 21 млн россиян. Сервис стал доступен с 1 марта 2025 года и был разработан как эффективный инструмент защиты от мошенничества.

