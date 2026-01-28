Названо число офирмивших самозапрет на кредиты россиян Набиуллина: самозапрет на кредиты на «Госуслугах» оформили 21 млн россиян

За первые 10 месяцев работы функции самозапрета на кредиты на «Госуслугах» ей воспользовались 21 млн россиян, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Цифрами она поделилась во время выступления на Всероссийском форуме МФЦ, передает РИА Новости.

И почему это стало возможным? <...> Это как раз синергия финансового сектора и портала госуслуг, — отметила глава ЦБ.

Сервис стал доступен с 1 марта 2025 года и был разработан как эффективный инструмент защиты от мошенничества. Основная задача закона — предотвратить оформление займов без согласия владельца, особенно в случаях использования злоумышленниками методов социальной инженерии.

Установить ограничение можно на любые потребительские кредиты, причем сервис позволяет гибко настраивать параметры защиты. Пользователи могут выбрать как полный запрет на кредитование, так и частичный — например, заблокировать только дистанционное получение денег через мобильные приложения.

Ранее Госдума окончательно приняла законопроект о самозапрете на участие в азартных играх, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Россияне смогут воспользоваться этой услугой с 1 сентября 2026 года. Документ предполагает оформление запрета на посещение букмекерских контор, казино и залов с игровыми автоматами.