«Где-то перегнули палку». Набиуллина раскритиковала работу ЦБ? Что известно

Банковская система, борясь с мошенниками, «перегнула палку» с блокировками счетов, считает председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Почему глава регулятора считает принятые меры избытычными?

За что Набиуллина раскритиковала ЦБ

Набиуллина уточнила, что россияне стали значительно меньше жаловаться на мошенничество, но одновременно с этим участились сообщения о необоснованных блокировках счетов.

«Вот мы что видим? Например, жалобы на мошенничество упали, серьезно упали, надеемся, что это тенденция, но при этом выросли жалобы на необоснованную блокировку счетов. То есть, борясь с мошенничеством, мы где-то перегнули эту палку, что называется. Клиентам не всегда объясняли, почему заблокировали средства», — сказала глава Центробанка на конференции «Фокус на клиента».

По ее словам, в такие ситуации часто приходится вмешиваться специалистам регулятора. ЦБ требует от банков раскрывать полную информацию о причинах блокировок и подчеркивает необходимость действовать так, «чтобы у абсолютно добросовестных людей средства не блокировались».

«Мы эту ситуацию с вами разруливали, но первые признаки улучшения появились, и надеюсь, что проблема будет решена», — добавила Набиуллина.

Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ранее глава Банка России поясняла, что блокировать средства могут по трем основаниям: при подозрении вывода средств мошенниками, отмывании денег и нарушении налогового законодательства.

За что банк может заблокировать счет

Согласно закону №115-ФЗ, банки обязаны отслеживать подозрительные операции своих клиентов и при обнаружении приостанавливать транзакцию или полностью блокировать счет.

Блокировки чаще всего связаны с нетипичным поведением клиентов — частыми переводами или операциями, не соответствующими официальным доходам. В таких случаях банк ограничивает дистанционное обслуживание и просит объяснить характер операций.

По информации Росфинмониторинга, с января по сентябрь 2025 года в ведомство поступило 840 обращений от граждан и юрлиц по вопросам блокировки банковских счетов.

Там пояснили, что рост обращений связан с мерами банков против операций с признаками дроп-схем, когда россиян вовлекают в расчеты теневого бизнеса или вывод преступных средств.

ЦБ в августе этого года выпустил информационное письмо, в котором обязал кредитные организации доносить до клиентов полную и понятную информацию о причинах блокировки счетов и карт, а также о порядке действий для снятия ограничений.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Росфинмониторинге напомнили, что законодательством предусмотрен механизм защиты прав клиентов. При отказе банка в проведении операции гражданин вправе предоставить документы, опровергающие основания для блокировки. Если кредитная организация не удовлетворит запрос, решение можно обжаловать в межведомственной комиссии при Банке России или в суде. Кроме того, клиент вправе обжаловать решение об отказе в совершении операции в судебном порядке.

