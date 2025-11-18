Королевская семья Британии: новости, брат Карла III стал нищим?

Бывший принц Эндрю разрабатывает план «отчаянной наживы» путем распродажи личных реликвий стоимостью в миллионы, готовясь к жизни в изгнании, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 18 ноября?

Правда ли, что брат Карла III стал нищим

Как отмечает издание, такое развитие событий последовало за беспрецедентным заявлением Букингемского дворца об официальном лишении Эндрю титулов принца, герцога и Его Королевского Высочества. Одновременно с этим Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон были исключены из Королевской ложи. Теперь брат короля Карла III готовится к переезду в резиденцию меньшего размера — в поместье Сандрингем, и возникает все больше вопросов о том, как он планирует обеспечивать себя.

«Эндрю понимает, что его финансовое положение шаткое. Он обсуждает возможность продажи всего, что он считает своим: писем, драгоценностей, фотографий, личных сувениров. Он думает, что это может принести миллионы. Это очень спорно, но он чувствует, что у него нет выбора», — сообщил один из инсайдеров.

Другой источник добавил: «Есть коллекционеры, особенно в США и на Ближнем Востоке, которые готовы заплатить огромные суммы за его личные вещи. Вот почему эта идея так привлекательна для него».

Предварительно, на рассмотрении будут находиться рукописная переписка родителей, интимные семейные фотографии и личные сувениры с важных королевских мероприятий.

«Эндрю понимает, что продавать эти вещи будет крайне неловко, но он склонен идти по пути наименьшего сопротивления и считает это, возможно, единственным способом обеспечить себе финансовую подушку безопасности, если дворец не согласится выплатить ему выходное пособие», — подчеркнул источник.

Как Уильям намекнул на возможное примирение с Гарри

Недавнее упоминанием принцем Уильямом имени принца Гарри в ходе интервью Юджину Леви стало «оливковой ветвью» для Гарри, пишет RadarOnline.

Все дело в том, по данным источника, что после просьб супруги Кейт Миддлтон Уильям «наконец-то соглашается с идеей переговоров о перемирии».

«Надеюсь, мы не вернемся к тем обычаям прошлого, с которыми нам с Гарри пришлось с детства сталкиваться. Я сделаю все возможное, чтобы мы не вернулись к этой ситуации», — сказал принц Уэльский в передаче для AppleTV+.

При этом, как отмечается, Уильям готов к примирению «только на своих условиях».

«Он ни за что не захочет просто так поднять телефонную трубку и сделать это», — уточнил инсайдер.

По мнению будущего короля, любые переговоры с Гарри «должны быть предметом контролируемого обсуждения и решаться с полной конфиденциальностью».

«Многие придворные не доверяют Гарри ни на йоту. И они считают, что Уильяму крайне важно стоять на своем и держаться подальше от Сассекских», — сказал один из дворцовых помощников.

