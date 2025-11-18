Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 12:15

Королевская семья Британии: новости, брат Карла III стал нищим?

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Li Ying/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Бывший принц Эндрю разрабатывает план «отчаянной наживы» путем распродажи личных реликвий стоимостью в миллионы, готовясь к жизни в изгнании, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 18 ноября?

Правда ли, что брат Карла III стал нищим

Как отмечает издание, такое развитие событий последовало за беспрецедентным заявлением Букингемского дворца об официальном лишении Эндрю титулов принца, герцога и Его Королевского Высочества. Одновременно с этим Эндрю и его бывшая жена Сара Фергюсон были исключены из Королевской ложи. Теперь брат короля Карла III готовится к переезду в резиденцию меньшего размера — в поместье Сандрингем, и возникает все больше вопросов о том, как он планирует обеспечивать себя.

«Эндрю понимает, что его финансовое положение шаткое. Он обсуждает возможность продажи всего, что он считает своим: писем, драгоценностей, фотографий, личных сувениров. Он думает, что это может принести миллионы. Это очень спорно, но он чувствует, что у него нет выбора», — сообщил один из инсайдеров.

Другой источник добавил: «Есть коллекционеры, особенно в США и на Ближнем Востоке, которые готовы заплатить огромные суммы за его личные вещи. Вот почему эта идея так привлекательна для него».

Принц Эндрю Принц Эндрю Фото: Rick Gold/Capital Pictures/Global Look Press

Предварительно, на рассмотрении будут находиться рукописная переписка родителей, интимные семейные фотографии и личные сувениры с важных королевских мероприятий.

«Эндрю понимает, что продавать эти вещи будет крайне неловко, но он склонен идти по пути наименьшего сопротивления и считает это, возможно, единственным способом обеспечить себе финансовую подушку безопасности, если дворец не согласится выплатить ему выходное пособие», — подчеркнул источник.

Как Уильям намекнул на возможное примирение с Гарри

Недавнее упоминанием принцем Уильямом имени принца Гарри в ходе интервью Юджину Леви стало «оливковой ветвью» для Гарри, пишет RadarOnline.

Все дело в том, по данным источника, что после просьб супруги Кейт Миддлтон Уильям «наконец-то соглашается с идеей переговоров о перемирии».

«Надеюсь, мы не вернемся к тем обычаям прошлого, с которыми нам с Гарри пришлось с детства сталкиваться. Я сделаю все возможное, чтобы мы не вернулись к этой ситуации», — сказал принц Уэльский в передаче для AppleTV+.

При этом, как отмечается, Уильям готов к примирению «только на своих условиях».

«Он ни за что не захочет просто так поднять телефонную трубку и сделать это», — уточнил инсайдер.

По мнению будущего короля, любые переговоры с Гарри «должны быть предметом контролируемого обсуждения и решаться с полной конфиденциальностью».

Принц Уильям и принц Гарри Принц Уильям и принц Гарри Фото: Pool/Keystone Press Agency/

«Многие придворные не доверяют Гарри ни на йоту. И они считают, что Уильяму крайне важно стоять на своем и держаться подальше от Сассекских», — сказал один из дворцовых помощников.

Читайте также:

Погода в Москве во вторник, 18 ноября: рекордное тепло вернет «весну»?

Наступление ВС России на Харьков 18 ноября: дроны «гасят» ДРГ в Купянске

Пять «Искандеров» засадили в одну точку: удары по Украине 18 ноября

королевская семья
принц Гарри
Принц Эндрю
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры с заседания суда по делу обезглавившей сына матери
Звезда КВН назвал секреты крепкого брака
Apple потеряла дизайнера iPhone Air
В Израиле поставили точку на слухах о проверке Галкина
YouTube снова заработал 18 ноября? У каких операторов, при чем тут Пентагон
«Не советую»: депутат ответил на обвинения Польши в подрыве железной дороги
Россиянам перечислили лучшие продукты, очищающие кровь
Декор без лишнего: как добавить стиль и уют одной деталью
В столице побит новый погодный рекорд
В Москве дерево упало на машину такси
«В надежде разрушить»: Шеремет о паническом страхе Макрона перед Россией
Российский рынок акций вырос на фоне новостей с Украины
На Украине объяснили, почему Зеленский не хочет увольнять Ермака
Эксперт предупредил о скрытых условиях вкладов под 30% годовых
Польский министр заявил о ключевом условии вступления Украины в ЕС
Дмитриев анонсировал подготовку обмена заключенными с США
Песков обвинил Францию в разжигании военных настроений
Минобороны России показало кадры пленения мародеров из ВСУ в Красноармейске
Пьяный нижегородец сцепился с москвичом за честь своего отца
Как подключить принтер к ноутбуку по Wi-Fi: исключаем сбои в работе техники
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.