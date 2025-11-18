Российские военкоры и эксперты продолжают обсуждать текущую ситуацию в Харьковской области. Какие последние новости известны сегодня, 18 ноября 2025 года, как развивается бойня в Волчанске, как дроны ВС РФ «гасят» украинские ДРГ в Купянске?

Какова ситуация на Харьковском направлении во вторник, 18 ноября

Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске и окрестностях, российские штурмовые группы продвигаются в южной части города и в районе Синельниково, на Хатненском участке ВС РФ развивают успех возле Двуречанского, ВСУ активных действий не предпринимали, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«На левом берегу реки Волчьей в Волчанске „Воины Севера“ двигаются в восточном направлении. За сутки продвижение составило до 300 м. В лесу западнее Синельниково наши штурмовики заняли опорный пункт ВСУ и зачистили участок лесного массива. Общее продвижение составило до 500 м», — уточнил источник.

Как утверждает канал, командование 57-й мотопехотной бригады ВСУ продолжает удерживать военнослужащих на позициях без ротации и снабжения. «Фактически они брошены на верную смерть», — считают авторы. Пресс-служба бригады пытается оправдать сложившуюся ситуацию невозможностью проведения эвакуации из-за российских дронов, которые держат под контролем маршруты снабжения, добавил «Северный ветер».

«На участке Меловое — Хатнее „Северяне“, овладев Двуречанским, приступили к зачистке прилегающих лесных массивов и продвинулись на 400 м. Ударами БПЛА „Герань-2“ уничтожены позиции 3-й тяжелой мехбригады ВСУ в районе Великого Бурлука», — пишет источник.

На Липцевском участке — без существенных изменений, артиллерия и расчеты FPV группировки «Север» наносили удары по транспорту и пунктам управления БПЛА ВСУ в Липцах и окрестностях, утверждает канал.

«ВС РФ продолжают наступление в Купянске, противник активно контратакует. Российские войска продвигаются в северо-восточной и южной частях города. Идут бои за Куриловку и Кучеровку, а также в районе Кругляковки и Загрызово. Минобороны сообщило об освобождении поселка Двуречанское на Великобурлукском направлении», — сообщил Telegram-канал WarGonzo.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев пишет, что украинская сторона пытается заводить в Купянск диверсионно-разведывательные группы, которые почти полным составом уничтожаются дронами.

«Ожесточенные бои идут вдоль восточного берега Оскола от Загрызово до Подолов. МО РФ сообщило об освобождении Двуречанского в районе Мелового — ВС РФ соединили плацдармы со стороны Хатнего — Амбарного и плацдарм в районе Тополей — Каменки», — добавил политик.

Потери ВСУ в зоне ответственности Северной группировки войск в Харьковской области за сутки составили более шести десятков человек личного состава, вскрыты и уничтожены различные вооружения и техника, а также пункты управления БПЛА и склады материальных средств, сообщил «Северный ветер».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Сколько колумбийцев воюют в ВСУ под Харьковом

В пресс-службе Военно-гражданской администрации Харьковской области сообщили, на стороне Украины в регионе выступают около семи сотен граждан Колумбии, которые работают операторами беспилотников.

«Сотни колумбийцев не помогут ВСУ», — считает пользователь Telegram Дмитрий С.

Колумбийцы входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия».

«В частности, установлено, что в указанном формировании проходят службу до 40 лиц армянской национальности», — говорится в публикации.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

