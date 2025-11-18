Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 18 ноября

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 18 ноября?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 18 ноября

В ночь на вторник, 18 ноября, беспилотная атака была отражена в Чертковском районе Ростовской области, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

«Беспилотная атака ночью отражена в Чертковском районе. Никто из людей не пострадал. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал он в Telegram-канале.

Также в ночь на 18 ноября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки беспилотников на коммерческие объекты в Корочанском районе Белгородской области пострадали два человека. Оба пострадавших доставлены в областную клиническую больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«Бригада скорой доставила мужчину в тяжелом состоянии с отравлением угарным газом и ожогами дыхательных путей и глаз в областную клиническую больницу», — заявил Гладков.

Вторым пострадавшим стал сотрудник МЧС, получивший травмы при тушении пожара. Медики зафиксировали ожоги лица, рук и ног.

В результате воздействия беспилотников полностью уничтожены три коммерческих объекта. На месте происшествия работают 108 специалистов и 34 единицы техники, которые продолжают ликвидировать очаги возгорания. Также зафиксированы повреждения в частном секторе — выбитые окна и поврежденный забор в одном из домов.

В селе Погореловка того же района также зафиксированы повреждения частного жилого дома — пострадала входная группа. Гладков от имени всех жителей региона выразил благодарность сотрудникам МЧС и всем оперативным службам за проявленные мужество и героизм при ликвидации последствий атаки. Спасательные работы на месте происшествия продолжаются.

В Минобороны России сообщили, что ударным дроном «Молния-2» 18-й общевойсковой армии группировки войск РФ «Днепр» уничтожен пункт управления БПЛА ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области.

«Буквально накануне оператором разведывательного дрона было выявлено перемещение группы военнослужащих ВСУ по разрушенным постройкам. После приготовления к вылету ударного дрона „Молния-2“ самолетного типа, опытный оператор нанес поражение по заданной цели на правом берегу Днепра в Херсонской области. В результате удара ВСУ потеряли действующий пункт управления БПЛА с личным составом», — сообщили в оборонном ведомстве.

Расчеты подразделения беспилотных систем 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» ежедневно наносят удары по выявленным российскими разведчиками целям — пунктам временной дислокации, артиллерийским орудиям, миномётам, бронетехнике, плавсредствам и личному составу ВСУ в Херсонской области на правом берегу Днепра.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 16 ноября до 07:00 17 ноября дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 14 БПЛА были ликвидированы над территорией Брянской области, восемь — над Тамбовской, пять — над Ульяновской, четыре — над Воронежской и три — над Орловской. По одному беспилотнику перехватили над Нижегородской и Тульской областями, подчеркнули в министерстве.

«Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе. Жертв и пострадавших нет. На месте падения обломков работают спецслужбы. Электроснабжение населенных пунктов осуществляется в штатном режиме», — написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

За прошедшую неделю над регионами России были уничтожены 848 украинских дронов, подчеркнули в ведомстве.

В ночь на 17 ноября в двух городах ДНР — Донецке и Горловке — пропало электроснабжение, наблюдались проблемы с мобильным интернетом. Позже стало известно, что такая же ситуация сложилась в других населенных пунктах республики.

Изначально появились версии, что отключения электроэнергии были связаны с атаками ВСУ на подстанцию Чайкино. Позже глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские беспилотники пытались нанести удар по энергетической инфраструктуре региона.

«В результате около 500 тыс. абонентов в Донецке, Макеевке, Горловке, Ясиноватой были обесточены», — отметил он.

