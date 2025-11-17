Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 ноября 2025 в 05:49

Атака БПЛА на подстанцию отражена в одном из регионов РФ

Русских: силы ПВО отразили атаку дронов на подстанцию в Ульяновской области

ПВО С-400 ПВО С-400 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Воздушная атака беспилотников на подстанцию в Вешкаймском районе Ульяновской области была предотвращена, рассказал губернатор региона Алексей Русских. Электроснабжение потребителей не пострадало, жертв и разрушений нет.

Отражена атака вражеских БПЛА на подстанцию в Вешкаймском районе, — написал Русских в своем Telegram-канале.

По оперативной информации, все воздушные цели были своевременно обнаружены и нейтрализованы. Глава региона подчеркнул эффективность работы систем противовоздушной обороны.

После инцидента на месте работали оперативные службы, которые обследовали территорию на предмет возможных обломков БПЛА. Специалисты подтвердили отсутствие повреждений критической инфраструктуры и каких-либо нарушений в работе энергосистемы. Потребители не ощутили перебоев в электроснабжении.

Ранее сообщалось, что в вечернее время средства противовоздушной обороны осуществили перехват и уничтожение 31 украинского беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Массированная атака была отражена над территориями шести субъектов Российской Федерации. Наибольшее количество беспилотников было уничтожено над Курской областью — 10 воздушных целей.

