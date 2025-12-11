Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Полиция задержала курьера с килограммом наркотиков

Полиция задержала водителя, который вез в Ульяновск килограмм наркотиков

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
В Ульяновской области задержан водитель с признаками наркотического опьянения, который перевозил около 1 кг метадона, сообщает «МВД Медиа». Наркотик был обнаружен в багажнике автомобиля после его остановки на трассе Цивильск — Ульяновск.

В задержании 41-летнего ранее судимого мужчины участвовали бойцы Росгвардии. Помимо крупной партии, при личном досмотре у него изъяли еще два грамма вещества для личного употребления. Водитель отказался от медицинского освидетельствования.

По данным полиции, он получил наркотик в Санкт-Петербурге для сбыта в Ульяновской области через тайники-закладки. При обыске в его квартире найдено оборудование для фасовки и еще 30 граммов вещества. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

Ранее житель Ямало-Ненецкого автономного округа прибыл в Подмосковье и заплатил неизвестным полмиллиона кредитных рублей за оборудование и материалы для наркотического бизнеса. 39-летнего россиянина задержали полицейские, когда он забирал из тайника насос для лаборатории.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

