Защита курьера по делу Долиной хочет обжаловать приговор

Курьер Анжела Цырульникова, осужденная на семь лет колонии за участие в мошеннической схеме с квартирой певицы Ларисы Долиной, подала апелляционную жалобу на вынесенный ей приговор, сообщает ТАСС. Свои апелляции на судебные решения также подали и другие осужденные по этому делу.

В суд поступила жалоба защиты Цырульниковой на приговор. Позднее она будет рассмотрена в Мособлсуде вместе с остальными жалобами на приговор по этому делу, — сказали в суде.

25 декабря суд в Москве принял решение о выселении Долиной из квартиры, расположенной в районе Хамовники. Данную жилплощадь приобрела гражданка Полина Лурье. Постановление вступило в законную силу немедленно.

Один из участников процесса пояснил, что в случае отказа Долиной добровольно выполнить решение суда к делу подключатся судебные приставы. Они будут обладать полномочиями выселить артистку в принудительном порядке. Кроме того, в такой ситуации певице придется оплачивать услуги по ответственному хранению своего имущества.