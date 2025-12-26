Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 09:49

Защита курьера по делу Долиной хочет обжаловать приговор

Осужденная за мошенничество с квартирой Долиной курьер решила оспорить приговор

Лариса Долина Лариса Долина Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Курьер Анжела Цырульникова, осужденная на семь лет колонии за участие в мошеннической схеме с квартирой певицы Ларисы Долиной, подала апелляционную жалобу на вынесенный ей приговор, сообщает ТАСС. Свои апелляции на судебные решения также подали и другие осужденные по этому делу.

В суд поступила жалоба защиты Цырульниковой на приговор. Позднее она будет рассмотрена в Мособлсуде вместе с остальными жалобами на приговор по этому делу, — сказали в суде.

25 декабря суд в Москве принял решение о выселении Долиной из квартиры, расположенной в районе Хамовники. Данную жилплощадь приобрела гражданка Полина Лурье. Постановление вступило в законную силу немедленно.

Один из участников процесса пояснил, что в случае отказа Долиной добровольно выполнить решение суда к делу подключатся судебные приставы. Они будут обладать полномочиями выселить артистку в принудительном порядке. Кроме того, в такой ситуации певице придется оплачивать услуги по ответственному хранению своего имущества.

Лариса Долина
квартиры
курьеры
мошенники
суды
