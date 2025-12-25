Мосгорсуд поставил жирную точку в деле о квартире Долиной Мосгорсуд выселил Долину из квартиры в Хамовниках

Мосгорсуд постановил выселить певицу Ларису Долину из квартиры в Хамовниках, которую приобрела Полина Лурье, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда. Решение суда вступает в силу немедленно.

Московский городской суд 25 декабря 2025 года удовлетворил исковые требования Лурье Полины Александровны к Долиной Ларисе Александровне и членам ее семьи о прекращении права пользования и выселении из жилого помещения, — огласила решение судья.

Ранее адвокат Мария Пухова заявила, что Долина не планирует обжаловать решение Верховного суда РФ о передаче ее квартиры новой собственнице. Владелицей жилья признали Полину Лурье.

До этого Пухова сообщала, что Долина покинет жилплощадь до конца новогодних каникул. Юрист сообщила об этом в ходе заседания Мосгорсуда. По словам адвоката, артистка не планирует пытаться обжаловать это решение.

На заседание по делу о принудительном выселении певицы из квартиры в Хамовниках, которую купила Лурье, прибыли десятки журналистов. На кадрах из зала можно заметить порядка 50 представителей разных СМИ. Десятки журналистов толпились у входа.